1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビューし、アニメ「ルパン三世」の音楽をはじめ、多くの作品を世に送り出した大野雄二氏が5月4日に亡くなった。老衰のためで、享年84歳。所属するオフィスオーガスタによれば、直前まで普段と変わらず過ごし、就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ったという。 葬儀 告別式は、遺族の意向により近親者のみで既に執り行なわれ、後日、お別れの会等を行なう予定。 また、5