【新興国通貨】ドルメキシコペソは戻り高値から調整=メキシコペソ 昨日の中南米市場でドルメキシコペソはドル高の流れから１７．２８前後まで上昇後、少し落としてもみ合いとなった。今月初めの下げから千数いったん一服の場面が見られ、再び売りが強まって安値を更新。昨日再びの反発も高値から売りが出るなど、ペソ高の流れも、動き自体は落ち着いている。 対円では円安もあってしっかり。９．１５円台推移。 USDMXN17.21