秋田朝日放送 新年度が始まりおよそ１カ月です。心の不調が出やすいこの時期に自殺予防を呼びかけるキャンペーンが行われました。 自殺予防の活動をする「秋田ふきのとう県民運動実行委員会」のメンバーなどおよそ５０人が、12日秋田駅で相談窓口が書かれたチラシやポケットティッシュを配りました。県警によりますと、去年１年間に県内で自殺した人の数は１７２人で前の年と比べて１４人少なくなりました。