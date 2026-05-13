【北欧通貨】スウェーデンはインフレの弱さが売り誘う=スウェーデンクローナ ドルクローナは、クローナ売りがやや優勢。ノルウェーとは違い、スウェーデン中銀（リクスバンク）は今月の会合で政策金利の据え置きを決定。決定前日発表のスウェーデンCPIは前年比マイナスを記録。住宅ローンを除くCPIFも前年比+０．８％とかなり低くなっている。 ドルクローナは９