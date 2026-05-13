TOHOシネマズは、6月11日に開業する「TOHOシネマズ 名古屋栄」において、スタジオジブリとのコラボレーション企画として、開業日限定のジブリ作品上映と、「魔女の宅急便」IMAX版の先行上映を行なう。 TOHOシネマズ 名古屋栄は、愛知県名古屋市に誕生する商業ビル「ザ・ランドマーク名古屋栄」内にオープンする新劇場。ジブリパークのある愛知県に誕生する映画館として、“いつだって物語は、映画館か