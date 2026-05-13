Amazonが注文から30分以内で生鮮食品や日用品を受け取ることができる「Amazon Now」の提供を開始しました。Amazon Nowはアメリカのアトランタ、ダラス・フォートワース、フィラデルフィア、シアトルで広く利用可能となり、今後数十のアメリカの都市でも利用可能となる予定です。Amazon Now delivers fresh groceries and essentials in 30 minutes or lesshttps://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-now-30-minute-deliveryA