◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）２週前追い切り＝５月１３日、美浦トレセン今年の共同通信杯で重賞２勝目を挙げて、前走の皐月賞で惜しくも２着だったリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が、迫力十分の動きを見せた。Ｗコースで外フォルラニーニ（５歳２勝クラス）を約４馬身追走する形から、６ハロン８３秒２、５ハロン６６秒５、３ハロン３