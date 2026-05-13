◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、栗東トレセン福島牝馬Ｓ８着から巻き返しを期すパラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は坂路を５７秒３―１２秒３。この厩舎流の調整で、目立った時計は出なかったが、軽快なリズムを刻み駆け上がった。「土曜日（９日の坂路）もラスト１１秒台で動いていたし、具合はいいです」と千田調教師は仕上が