お笑いタレントの東野幸治（58）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜1・55）に出演。自身がお気に入りのエピソードについて語った。2018年に東京進出したMCの「ダイアン」ユースケ、津田篤宏とは20年以上親交がある東野。「大阪の時のクダリとか、やったらええのになって、いつも思うねん」と切り出し、自身がお気に入りというトークネタについて、「津田のやつは味がせえへんぐらいやった」と回想。