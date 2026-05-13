◇関西学生春季リーグ第1節4回戦関大 2―1 近大（2026年5月13日GOSANDO南港野球場）関西学生野球の春季リーグは13日、雨天順延などで開催が持ち越されていた第1節4回戦が行われ、関大が近大を2―1で制して単独首位に浮上した。これにより勝ち点4となり、16日からの京大戦で勝ち点を挙げれば優勝が決まる。先発投手は今秋ドラフト上位候補と評される関大・米沢友翔（4年）、近大・宮原廉（同）による投げ合いだった。球