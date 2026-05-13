アニメ「ルパン三世」のテーマ曲を作曲したことで知られる、作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが老衰のため亡くなった。84歳だった。所属事務所によると、大野さんは5月4日、老衰で亡くなったという。直前まで普段と変わらず過ごし、就寝中に苦しむこと無く安らかに旅立ったということだ。葬儀・告別式はご遺族の意向で近親者のみで執り行われ、後日お別れの会行う予定。大野さんは1941年静岡県熱海市生まれ。小学校でピアノ