ＴＢＳ系「プレバト」の俳句査定で人気の俳人・夏井いつきさんが１３日、ブログを更新。病気説を完全否定した。夏井先生はこの日、６９歳のバースデー。「昨日、ラジオ局の廊下で出会った人に『ご病気だったと聞きましたが…』と言われた。が、『それは、全くのガセネタです！』と明るく完全否定してきた」と投稿。「最近、色んな人に『もうお体は…？』と聞かれたり、ケンコーさんに『組長死んだんか…』と電話かかってきた