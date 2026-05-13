【Wacom Art Pen 2】 5月13日 発売 価格：17,380円 【拡大画像へ】 ワコムは、回転検出機能付きペン「Wacom Art Pen 2」を5月13日に発売する。価格は17,380円。【公式】ワコムストアおよび一部家電量販店で販売する。 □【公式】ワコムストアの商品ページ 多くのクリエイターに愛された初代「ワコムアートペン（KP-701E）」が、360度回転検出機能はそ