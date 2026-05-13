【「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」第2弾】 7月7日 発売予定 価格：オープン 【拡大画像へ】 サッポロビールは、ヱビスビールのデザイン缶「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」第2弾を7月7日より数量限定で発売する。350mL缶と500mL缶があり、価格はオープン。 第1弾は今年3月に発売。ヱビスビールの美人画