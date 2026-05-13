5月13日、仙台89ERSは、ブーバカー・トゥーレが2025－26シーズン限りで契約満了となることを発表した。同選手は同日付で自由交渉選手リストに登録される。 セネガル出身で30歳のトゥーレは、213センチ109キロのセンター。ヨーロッパや中国のクラブでキャリアを重ね、昨夏に仙台へ加入した。来日1年目だった今シーズンは、B1リーグ戦58試合に出場し、1試合平