セコムが３日ぶりに急反発、前場取引時間中に前日比約１３％高で６３００円台まで駆け上がる場面があった。売り上げ規模は１兆円台を優に上回り、警備業界では国内で群を抜く存在。主力のセキュリティー分野はシステム警備の値上げ浸透などにより、トップライン、利益ともに着実な成長トレンドを継続している。 １２日取引終了後に発表した２６年３月期の決算は営業利益が前の期比１１％増の１６０３億３３００万円と