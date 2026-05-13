「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日正午現在で三菱重工業が「買い予想数上昇」３位となっている。 １３日の東証プライム市場で三菱重が７日ぶりに反発。同社は１２日午後１時３０分に決算発表を行い２７年３月期の連結最終利益は前期比１４．４％増の３８００億円と最高益更新の見通しを示した。ただ、今期の受注高は前期比１１．２％減の６兆８０００億円との予想が警戒され、同日の株