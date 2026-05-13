午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０７３、値下がり銘柄数は４５４、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、卸売、保険、精密機器など。値下がりで目立つのは金属製品、建設、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS