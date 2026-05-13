三十三フィナンシャルグループが急伸し、上場来高値を更新。あいちフィナンシャルグループも大幅高となっている。ＮＨＫが１３日、三十三ＦＧとあいちＦＧが経営統合に向けて最終調整をしていることがわかったと報じた。報道を受けて東京証券取引所はあいちＦＧと三十三ＦＧの株式売買を一時停止したが、同日午後０時３０分に両社はそれぞれ報道に対してのコメントを開示。ともに、経営統合に関する基本合意に関して