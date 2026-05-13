3月にNHK Eテレ『おかあさんといっしょ』を卒業した“初代体操のお姉さん”こと秋元杏月のインタビューが公開された。 参考：“体操のお姉さん”秋元杏月、最後の『最新ソングブック』Blu-ray＆DVD、4月22日発売 今回のインタビューは、秋元お姉さんの魅力がたっぷり詰まった『「おかあさんといっしょ」最新ソングブック だいすきがいっぱい』と、卒業記念映像集『「おかあさんといっしょ」メモリアルベスト