えびのエコフライ【画像で確認】お弁当作りを応援！朝ラクおかずのアイデア18品短時間でできて、食べ応えのあるおかずを弁当に入れたい！そんな時には”頑張らない揚げもの”を作ってみませんか。今回ご紹介する春巻きとえびフライは、大さじ4杯の少ない油で揚げ焼きにするので、調理時間も短く作れますよ。■エコ揚げ春巻き火の通りの心配がなく、彩りのよい具材を巻いてかにかまのキムチーズ春巻き【材料】(2〜3人分)・ かにかま