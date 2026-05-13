ジェイコンテンツは4月に、JR西日本グループが企画してジェイコンテンツが開発・運営する鉄道スゴロクアプリ「プラチナ・トレイン（プラトレ）」と、鉄道育成アプリ「ソダテツ」に、Osaka Metro車両と路線を実装した。●Osaka Metro実装記念イベントも開催！Osaka Metro（大阪市高速電気軌道）は、大阪市内およびその周辺部を結ぶ公営地下鉄を民営化した鉄道会社。2018年に大阪市交通局から事業を継承して、現在は「交通を核に