【写真＆動画】ファッションメディアで公開された目黒蓮のファッションフォト＆スペシャルコメント 他（全6投稿） フェンディ（FENDI）は、ブランドアンバサダーを務めるアーティストで俳優の目黒蓮を起用したスペシャル企画「JOURNEY - “旅路”」第2弾のムービーを公開した。 ■フェンディの最新コレクションをまとう目黒蓮 本編で目黒が身にまとっているのは、カナダの澄み渡る空気と都会的な風