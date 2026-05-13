三井化学 [東証Ｐ] が5月13日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比6.6％増の343億円に伸び、27年3月期も前期比30.9％増の450億円に拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は75円とする方針で、前期の株式分割を考慮した実質配当は前期配当と変わらない。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は117億円の黒字(前年同期は54.6億円の赤字)に浮上し、売