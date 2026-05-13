日本触媒 [東証Ｐ] が5月13日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比3.6％減の167億円に減ったが、従来予想の150億円を上回って着地。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、前期の年間配当を100円→113円(前の期は114円)に増額し、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比29.0％減の23.9億円に減り、売