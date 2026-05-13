アシックス [東証Ｐ] が5月13日後場(13:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比35.5％増の587億円に拡大し、通期計画の1650億円に対する進捗率は35.6％に達したものの、5年平均の42.4％を下回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の21.4％→22.5％に上昇した。 株探ニュース