13日13時現在の日経平均株価は前日比373.80円（0.60％）高の6万3116.37円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1073、値下がりは454、変わらずは39と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはキオクシア で、日経平均を59.84円押し上げている。次いでダイキン が53.64円、フジクラ が42.64円、オリンパス が39.35円、セコム が38.62円と続く。 マイナス寄与度は174.99