ツガミ [東証Ｐ] が5月13日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比53.6％増の167億円に拡大し、27年3月期も前期比1.5％増の170億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比13円増の98円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比54.0％増の48.3