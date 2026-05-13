飛島ホールディングス [東証Ｐ] が5月13日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.2％増の59.6億円になり、27年3月期も前期比17.3％増の70億円に伸びる見通しとなった。6期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を100円→105円(前の期は90円)に増額し、今期も前期比5円増の110円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比33.1