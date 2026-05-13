日本電計 [東証Ｓ] が5月13日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比7.3％増の50.7億円になり、27年3月期も前期比2.4％増の52億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比12円増の109円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.8％増の20.3億円となったが、売上営業利