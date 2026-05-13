クラレ [東証Ｐ] が5月13日後場(13:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比22.9％減の137億円に減ったが、1-6月期(上期)計画の210億円に対する進捗率は65.5％となり、5年平均の63.2％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.6％→7.4％に悪化した。 株探ニュース