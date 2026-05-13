ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番DH」で先発出場。3回裏の第2打席に53打席ぶりの7号ソロを放った。 ■思わず天を仰ぐ仕草も…… メジャー9年目を迎えた大谷は今季、5月に入って極度の打撃不振に陥った。前日まで月間打率.111でアーチなし、好投を続ける投球とは対照的に苦戦が続いていた。大谷はこの試合、初回の第1打席に右前打で出塁。そして1－1