2026年5月12日、香港メディア・香港01は、米中首脳会談で対台湾武器売却が議題となる中、トランプ米大統領が台湾を自国の利益や交渉カードとして扱う可能性があると報じた。記事は、14日の米中首脳会談を控え、トランプ大統領が中国の習近平（シー・ジンピン）国家主席と台湾への武器売却問題について協議する意向を表明したことで、台湾に関する立場で譲歩を見せるかどうかに注目が集まっていると伝えた。そして、米テキサス州サ