アニメ「ルパン三世」やNHK番組「小さな旅」の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二（おおの・ゆうじ）さんが4日午前6時8分、老衰のため東京都の自宅で死去した。84歳。静岡県出身。葬儀・告別式は近親者で執り行った。後日、お別れの会などを執り行う予定。喪主は姉栗田和子（くりた・かずこ）さん。大学在学中からジャズピアニストとして活動し、作曲家に。1977年から「ルパン三世」シリーズの音楽を手がけた