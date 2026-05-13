女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が14日、第34話が放送される。直美（上坂）が藤田（坂口涼太郎）に伝えた提案が通り、丸山（若林時英）の治療は順調に進み始める。一方で、気持ちが晴れないまま帰宅したりん（見上愛）は、偶然シマケン（佐野晶哉）と再会する。吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田中ひかる氏の「