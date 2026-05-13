東京・中目黒にある「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」では、5月13日よりサマーシーズンがスタートしました。今季は、抹茶や煎茶などの和素材にトロピカルなフルーツを重ねた新ビバレッジに加え、初のモーニングプレートが登場。メディア向けに開催された試飲会で、至福の朝時間を堪能してきました。5月13日より発売中のモーニングプレート『ロースタリー ブレックファスト マッティーナ』○ラグジュアリーホテルの朝