● 多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。「ツナ缶」と呼ばれる腕時計は?腕時計の世界では、正式なモデル名とは別に愛称で呼ばれるモデルも少なくありません。例えば、愛好家たちの間で「ツナ缶」と呼ばれる腕時計はどのモ