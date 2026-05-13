セ・パ両リーグは13日、3、4月度の「大樹生命月間MVP賞」を発表した。セは阪神・高橋遥人投手（30）が、受賞。今季、キャリアで初めて開幕ローテーション入りを果たした左腕は、4試合で3完封を挙げるなど大車輪の活躍でチームに貢献した。「選んでいただいて光栄で、本当にうれしい。（今の活躍は）想像できなかったし、できすぎだなって感じです」3、4月は4先発し33イニングでわずか1失点。防御率0・27と異次元の数字をたた