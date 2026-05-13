サントリービバレッジ&フードは、ポケモン30周年を記念したタイアップ企画第2弾として、オリジナルパッケージデザインボトル全18種を6月中旬より全国で発売すると発表した。「C.C.レモン」や「なっちゃん」など、子供から大人まで広く支持される人気ドリンクを通じて、特別な1年を盛り上げていく考えだという。タイアップ企画第2弾○ポケモンの成長を楽しめる「ポケモン進化ボトル」全18種のデザイン今回のタイアップでは、ポ