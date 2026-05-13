3、4月度の「大樹生命月間MVP賞」の受賞者が13日に発表され、パ・リーグの投手部門は西武・平良海馬投手（26）が初受賞した。先発に転向して迎えた今季は5試合に先発して2勝0敗、防御率は0・49と抜群の安定感を発揮していた。前年に最多セーブ賞を受賞した選手が先発転向した直後の3・4月度に月間MVPを受賞するのは史上初だといい「（月間MVPは）獲ったことがなかったのでうれしい。（史上初は）意識はなかったが、1試合1試合