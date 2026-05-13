◇大樹生命月間MVP賞パ・リーグ投手部門西武の平良海馬投手が、自身初となる3・4月度の月間MVPに選出されました。西武の投手陣では、2025年5月度の今井達也投手以来の受賞となります。昨季31セーブを記録し、初のセーブ王に輝いた平良投手が、プロ2度目の先発に転向して迎えた今シーズン。初登板となった3月29日ロッテ戦でいきなり9回119球の力投を披露し完封勝利を挙げると、3月4月は5試合で2勝0敗、防御率0.49をマークしました