大分県宇佐市の資源ごみ集積所からアルミ缶60キロを盗んだ疑いで、市内に住む職業不詳の男（26）が13日に逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、宇佐に住む職業不詳の男（26）です。 男は4月5日午前6時半ごろ、市内の資源ごみ集積所で、アルミ缶60キロを盗んだ疑いが持たれています。 翌6日に地区の住民から「大量のアルミ缶が盗まれている」と警察に通報があり被害が発覚。防犯カメラの解析や周辺住民への聞き取りから