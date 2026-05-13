おととし7月、千葉県松戸市の国道で無免許で軽貨物車を運転中に玉突き事故を起こし、その場から逃走したとして、タイ国籍の男が逮捕されました。【写真を見る】「ビザがなく…」千葉・松戸市の国道で無免許ひき逃げかタイ国籍の男を逮捕千葉県警ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、タイ国籍で茨城県土浦市の解体工、セイチャオ・クライソン容疑者（34）です。セイチャオ容疑者はおととし7月、松戸市の国道を無免許で軽貨物車