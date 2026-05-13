12日に放送された日本テレビ系情報番組『DayDay.』(毎週月〜金曜9:00〜)で「外反母趾」が取り上げられ、SNSでは「山田花子も外反母趾なんだ!」「外反母趾って遺伝も関係あるの!?」などと話題になっている。山田花子夏に向けて素足を見せる機会が増える今。多くの人を悩ませているのが「外反母趾」。足の親指が曲がり、激しい痛みを引き起こす。4人に1人がなっているといわれ、足の甲が覆われて固定されている靴、つま先の余裕が約5