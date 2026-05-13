セ・パ両リーグは13日、3、4月度の「大樹生命月間MVP賞」を発表した。セは阪神・高橋遥人投手（30）と佐藤輝明内野手（27）が投打ダブル受賞した。高橋は初、佐藤輝は3度目の勲章。受賞者には大樹生命保険株式会社から賞金50万円などが贈られる。21年5月度、23年9、10月度以来3度目の受賞となった佐藤輝は、当該月を打率・376（101打数38安打）、25打点、7本塁打と圧倒的な数字を残した。「しっかり結果を出せたので良かった。