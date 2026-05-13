高市首相は、「新技術立国」の実現に向け、大学や国立研究施設などの研究費について「実質的に倍増」させる目標を設定する方針を固めた。高度な研究力を持つ大学を支援するための新たな認定制度の創設も目指しており、これらの方針を１３日午後に表明した。人工知能（ＡＩ）や半導体など成長分野の技術力を強化する狙いがある。首相は１３日午後、首相官邸で経団連幹部と会談した。経団連は研究開発への官民投資額を、２０４０