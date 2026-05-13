コミュニケーション能力が高い友人の会話術の投稿が話題を集め、SNSで反響を呼んでいる。【映像】話題をばら撒く会話テクニックとは投稿したのは、憂さん（@xynoa__）。コミュニケーション能力が高い友人から聞いた会話術を、Xに投稿した。投稿主が友人から聞いた会話術は、会話する相手が興味をしめすまで様々な話題をばら撒くというもの。投稿主はこれを聞いて、納得したそうだ。投稿を見た人からは「めっちゃ目からうろこ