アニメ「ルパン三世」や映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日、老衰のため都内の自宅で死去した。13日、所属事務所が公式サイトで発表した。84歳だった。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は姉栗田和子（くりた・かずこ）さん。サイトでは「弊社所属作曲家ジャズピアニストの大野雄二が2026年5月4日老衰のため永眠いたしました。享年84歳でした」と発表した。「生前は格別の