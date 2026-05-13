“高額ガシャポン”として登場時からSNSで注目を集めた、「カードキャプターさくら CAPSULE SPHERE」。高価格帯のカプセルトイも増えてきたとはいえ、500円玉を3枚入れて回すこの価格設定は、やはりインパクト抜群だ。果たしてそのクオリティはどれほどのものなのか……実際に購入してたしかめてみた。○まず感じるのは「でかい」! 90mmの存在感実物を手にして最初に驚いたのは、やはりその「大きさ」。48mm〜63mmのカプセルが主流