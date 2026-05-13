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【ゾンビスペクトラム（Zombie Spectrum）】 5月13日より販売開始 価格：310マインコイン インプレスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/iOS/PC用サンドボックスゲーム「Minecraft」のゲーム内ストア「マーケットプレイス」にて、新コンテンツ「ゾンビスペクトラム（Zombie Spectr